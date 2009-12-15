Гриценко считает, что Россия держит Украину на крючке

Кандидат на пост Президента Анатолий ГРИЦЕНКО заявляет, что действующий премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО должна приложить усилия для пересмотра газовых соглашений с Россией и передать следующему главе правительства приемлемый для Украины документ.

“Газовые соглашения, подписанные 17 января 2009 года в Москве, поставили Украину на колени перед Российской Федерацией”, - отметил сегодня на пресс-конференции в Тернополе А.ГРИЦЕНКО, сообщили УНИАН в пресс-службе политика.

По его словам, главной проблемой данных газовых контрактов является “несимметричность, ведь они предусматривают огромные штрафные санкции для Украины за недобор газа, и никаких – для российской стороны”.

Кандидат в президенты напомнил, что Украина, согласно контрактам, взяла обязательство покупать определенное количество газа у России. “Украина не нуждается в таком объеме газа сейчас, и не будет нуждаться в дальнейшем, - подчеркнул А.ГРИЦЕНКО. – Но за каждый недобранный кубометр Украина будет платить штрафы, которые достигают четырехкратной цены”.

Как он отметил, “если мы их не заплатим – будет начисляться пеня”. В то же время, Россия не имеет никаких обязательств относительно количества транспортировки газа и, соответственно, никаких штрафов, добавил А.ГРИЦЕНКО.

“К счастью, премьер-министр России ПУТИН пообещал, что за 2009 год к Украине такие санкции применяться не будут. Но где гарантия, что так будет и в дальнейшем?”, - заметил политик.

По его убеждению, эти соглашения “ставят Украину на колени перед Россией, держат нас на крючке”.

“Ведь, когда Украина будет не в состоянии заплатить огромные штрафные санкции, которые будут составлять несколько миллиардов, Россия в судебном порядке может претендовать на газотранспортную систему Украины”, - пояснил он.

А.ГРИЦЕНКО считает, что “действующий премьер-министр Украины должен приложить усилия ради пересмотра газовых контрактов, и передать новому главе правительства уже измененный, приемлемый для Украины документ”.

“ТИМОШЕНКО должна это сделать также и потому, что лично визировала газовые контракты к их подписанию. Именно ТИМОШЕНКО и председатель НАК “Нафтогаз Украины” ДУБИНА несут персональную ответственность за эти газовые соглашения”, - заявил кандидат в президенты.