«Прокурор из Баден-Бадена» уволился из Генпрокуратуры

Генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО сегодня подписал рапорт своего заместителя Александра ШИНАЛЬСКОГО об освобождении с должности по собственному желанию.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

«Рапорт ШИНАЛЬСКОГО подписал генпрокурор. Он освобожден по собственному желанию с должности заместителя генерального прокурора», - отметили в пресс-службе. Добавив при этом, что А.ШИНАЛЬСКИЙ остается заведующим одной из кафедр Академии прокуратуры, а также президентом Ассоциации прокуроров Украины.

По данным пресс-службы ГПУ, новая кандидатура на вакантную должность пока не определена. Напомним, что заместитель генерального прокурора Украины А.ШИНАЛЬСКИЙ подал 14 декабря генеральному прокурору рапорт с просьбой об отставке по собственному желанию.

Как сообщал УНИАН, 2 декабря интернет-издание «Украинская правда» разместило статью народных депутатов от БЮТ, членов парламентского Комитета по вопросам правосудия Андрея ПОРТНОВА, Святослава ОЛЕЙНИКА, Валерия ПИСАРЕНКО и Владимира ПИЛИПЕНКО о деятельности общественной организации «Украинская ассоциация прокуроров», Якобы эта организация обращается к руководителям местных властей с просьбой выделить ей земельные участки или помещения, а к бизнес-структурам - за благотворительной денежной помощью. Например, попросила землю у мэра Алушты, а у «Украинской автомобильной корпорации» - 50 тыс. грн. «на осуществление уставных задач», среди которых, - укрепление правопорядка и соблюдение верховенства права. При этом авторы статьи предоставили фотокопии соответствующих документов. Кроме того, УП опубликовала фотокопию договора покупки недвижимости в Баден-Бадене самим А.ШИНАЛЬСКИМ (депутаты утверждают, что стоимость покупки - 550 тыс. евро).

4 декабря в интервью газете «Сегодня» А.ШИНАЛЬСКИЙ подтвердил, что действительно приобрел жилье в Баден-Бадене (Германия).

10 декабря со ссылкой на свои источники газета «Коммерсант-Украина» написала, что ряд сотрудников Генеральной прокуратуры обратился к генпрокурору Александру МЕДВЕДЬКО и коллегии ГПУ с просьбой провести проверку фактов мошенничества, якобы допущенных заместителем генпрокурора А.ШИНАЛЬСКИМ.

Председатель парламентского Комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Виктор ШВЕЦ (БЮТ) заявил, что имеет в своем распоряжении информацию о неудовлетворительном состоянии дел в руководстве ГПУ.

Речь "идет не об одном, а о нескольких заместителях генерального прокурора, в отношении которых у нас есть большое количество материалов, свидетельствующих о том, что их деятельность должна быть самым тщательным образом проверена, и ей следует дать правовую оценку", – сказал он.

По данным В.ШВЕЦА, в числе этих заместителей - А.ШИНАЛЬСКИЙ, Р.КУЗЬМИН и Виктор КУДРЯВЦЕВ.