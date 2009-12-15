Королевская предупредила чиновников: взяток будет меньше
ВР приняла новые правила для бизнеса
Глава парламентского комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ позитивно оценила принятие Верховной Радой закона об упрощении ведения бизнеса в Украине.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службы комитета со ссылкой на слова депутата.
|Наталья Королевская
Глава парламентского комитета подчеркнула, что данный закон существенно улучшит бизнес-климат в Украине и станет хорошим стимулом для малого и среднего бизнеса.
Н.КОРОЛЕВСКАЯ выразила надежду на то, что закон будет подписан Президентом.
Как сообщал УНИАН, сегодня парламент принял Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины по упрощению условий ведения бизнеса в Украине».
За принятие в целом закона проголосовали 349 народных депутатов из 432, зарегистрированных в сессионном зале.
Законом также закрепляется практика долгосрочной аренды государственного и коммунального имущества сроком не менее 5 лет.