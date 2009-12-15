Королевская предупредила чиновников: взяток будет меньше

Глава парламентского комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ позитивно оценила принятие Верховной Радой закона об упрощении ведения бизнеса в Украине.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службы комитета со ссылкой на слова депутата.

По ее словам, принятие этого закона комплексно решает ряд проблем предпринимательской деятельности: «Снижаются требования к минимальному уставному фонду, сокращается количество лицензируемой деятельности, увеличиваются сроки действия лицензий». По словам Н.КОРОЛЕВСКОЙ, закон вводит в действие принцип «молчаливого согласия», который поставит точку на практике бесконечного рассмотрения обращений предпринимателей со стороны чиновников. «Хочу предупредить чиновников: брать взятки за выдачу разрешений теперь не получится», - заявила она.

Глава парламентского комитета подчеркнула, что данный закон существенно улучшит бизнес-климат в Украине и станет хорошим стимулом для малого и среднего бизнеса.

Н.КОРОЛЕВСКАЯ выразила надежду на то, что закон будет подписан Президентом.

Как сообщал УНИАН, сегодня парламент принял Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины по упрощению условий ведения бизнеса в Украине».

За принятие в целом закона проголосовали 349 народных депутатов из 432, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом также закрепляется практика долгосрочной аренды государственного и коммунального имущества сроком не менее 5 лет.