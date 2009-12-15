Гриценко понял, что за холод в квартире ему еще должны доплатить

Кандидат на пост Президента Украины Анатолий ГРИЦЕНКО призывает граждан не оставаться безразличными к проблемам жилищно-коммунального хозяйства, которые государство на протяжении десятков лет не способно решить.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе политика , об этом А.ГРИЦЕНКО заявил в Ривне.

По его убеждению, для решения проблем жилищно-коммунального хозяйства нужно передать ресурсы местной власти; на высшем уровне – установить прозрачную систему собственности предприятий жизнеобеспечения; однако объединять усилия самих граждан для наведения порядка в собственных домах.

Анализируя проблемы отечественного ЖКХ, А.ГРИЦЕНКО отметил, что в этой сфере “десятилетиями ничего не делается”.

“В любом вопросе речь, прежде всего, должна идти о морали и ответственности. То же касается и сферы жилищно-коммунального хозяйства, проблемами которой никто не занимался”, - сказал он.

Политик считает, что нужно установить прозрачную систему собственности в государстве, чтобы владельцы предприятий жизнеобеспечения (водоканалов, облэнерго и пр.) были известны. “Отдав стратегические объекты через процедуру приватизации, государство утратило контроль и во время какого-либо бедствия или аварии даже не знает, с кого спрашивать”, - констатировал кандидат в Президенты.

Он отметил, что предложил в своей избирательной программе введение “прозрачной системы собственности на все, чтобы стало понятно: кому принадлежит предприятие и с кого нужно спрашивать, если что-то идет не так”. “Именно тогда можно будет проследить, куда идут деньги, которые мы платим за коммунальные услуги. И также требовать надлежащего уровня их обеспечения”, - убежден политик.

А.ГРИЦЕНКО также считает необходимым передать местной власти больше полномочий и ресурсов, чтобы она была способна решать проблемы людей, в том числе – в коммунальной сфере. Он отметил, что именно ради этого внес на рассмотрение парламента четыре законопроекта, которые, по его словам, сбалансируют систему власти, чтобы “она не стояла вверх ногами”.

“Власть и ресурсы должны быть там, где они более близки к людям”, - подчеркнул А.ГРИЦЕНКО.

Он также призвал самих граждан не оставаться безразличными к проблемам ЖКХ, поскольку имеет собственный позитивный и полезный опыт реализации таких инициатив.

“Нам удалось собрать жителей нашего дома и договориться об общем установлении счетчиков. Оказалось, что за воду мы переплачивали в 6 раз. Потом измеряли температуру, и выяснилось, что это не мы должны платить, а нам – доплачивать за то, что в квартирах недостаточная температура”, - рассказал А.ГРИЦЕНКО.