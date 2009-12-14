Эсдеки агитируют за Симоненко: «лучший из лучших и тоже донецкий»

Лидер СДПУ(о) Юрий ЗАГОРОДНИЙ призвал жителей Донбасса голосовать на предстоящих президентских выборах за лидера Компартии Петра СИМОНЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил вчера на Форуме социальной безопасности Донецкой области, который проводил Блок левых и левоцентристских сил, куда входит и СДПУ(о).

По мнению Ю.ЗАГОРОДНЕГО, в Донецкой области многие на выборах голосуют за лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА из патриотических чувств к своему краю, но избиратели забывают, что и П.СИМОНЕНКО родом из Донецкой области.

«Я понимаю, что многие голосуют (за В.ЯНУКОВИЧА) из чувства патриотизма - у нас, мол, есть свой кандидат в президенты… Но я хочу сказать, что Петр Николаевич СИМОНЕНКО тоже донецкий!», - подчеркнул лидер СДПУ(о) и добавил: «Я хотел бы, чтобы, когда жители Донецкой области придут на избирательные участки, то чтобы не избирали лучшее из худшего, а выбрали бы лучшего из лучших. А лучшим из лучших в Украине является Петр Николаевич СИМОНЕНКО, потому что он понимает проблемы народа и это действительно народный президент Украины».

Справка УНИАН. В Блок левых и левоцентристских сил входят КПУ, партия «Справедливость», СДПУ(о) и партия «Союз левых сил». Блок кандидатом в президенты выдвинул лидера КПУ П.СИМОНЕНКО.