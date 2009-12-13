Ющенко уверен, что коммунистов будут судить

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО уверен, что в Украине состоится суд над Коммунистической партией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на встрече с избирателями Червонограда Львовской области.

Отвечая на вопрос, В.ЮЩЕНКО сказал: «Убежден, что будет».

Более того, отметил он, СБУ уже завершила расследование уголовного дела о Голодоморе 1932-33 гг., и в этом месяце дело будет передано в суд. По словам Президента, собрано 250 томов доказательств, в которых обвиняются первые лица коммунистического режима Советского Союза.