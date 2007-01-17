Наша Украина и БЮТ выражают соболезнование родным и близким Кушнарева

“Наша Украина” и Блок Юлии Тимошенко выражают соболезнование родным, близким и друзьям народного депутата Украины Евгения Кушнарева, который преждевременно и трагически ушел из жизни.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Нашей Украины”, “несмотря на то, что Евгений Кушнарев был нашим политическим оппонентом и стоял на других мировоззренческих позициях, мы уважали его как яркого, профессионального политика”.

Блок Юлии Тимошенко также выражает соболезнование родным и близким Е.Кушнарева. Члены блока разделяют их “горе и боль тяжелой потери”, говорится на официальном сайте БЮТ.