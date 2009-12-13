Ющенко критикует Нацбанк за печатание денег
15:16, 13 декабря 2009Политика
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"Если бы я был председателем НБУ..."
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО критикует Национальный банк Украины за печатание денег.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на встрече с избирателями города Червоноград Львовской области.
«Это глубоко ошибочная политика. Если бы я был председателем НБУ, я бы никогда такого не делал», - сказал В.ЮЩЕНКО.
В то же время он считает, что Нацбанк пошел на такой шаг из-за давления премьер-министра. Он напомнил, что лишь с января по июнь премьер-министр Украины дважды вносила на рассмотрение парламента представления об увольнении председателя НБУ В.СТЕЛЬМАХА.
«Создалось политическое давление. Одна проблема – страна живет прекрасно, только бы денег напечатать», - сказал В.ЮЩЕНКО.
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