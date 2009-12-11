Парубий: война Януковича и Тимошенко — борьба нанайских мальчиков

В Украине идет согласованная кампания, цель которой — разделить ОВК между людьми Януковича и Тимошенко. В этом убежден народный депутат, представитель кандидата в президенты Виктора Ющенко в ЦИК Андрей Парубий.

«Количество их представителей в руководстве окружкомов увеличивается, а у других кандидатов уменьшается. То же может произойти и в участковых комиссиях. Потому этот процесс нужно остановить», - заявил политик в интервью «Украине молодой», сообщает официальный сайт кандидата в президенты Ющенко.

«По закону, в состав комиссии входит по два представителя от кандидата. Участник выборов может менять человека из своей квоты. Мы попросили снять секретаря комиссии, а вместо него назначить другого члена комиссии: хотели поставить человека, у которого больше опыта. Однако ЦИК прислушался к представлению о снятии секретаря, но не учел заявления по назначению другого человека. Следовательно, секретарем поставили человека Януковича», - рассказывает народный депутат.

Он убежден, что таким образом был нарушен принцип равенства кандидатов.

«Я заявил об этом на заседании ЦИК. Но 10 членов комиссии проголосовали за то, чтобы представитель Януковича оставался секретарем, и только Владимир Шаповал и Андрей Магера (председатель ЦИК и его заместитель. — Авт.) воздержались. Мы подали жалобу в Киевский административный суд, и суд обязал ЦИК восстановить справедливость. Также мы хотели, чтобы подобная практика не повторялась и в будущем. И суд обязал ЦИК в дальнейшем придерживаться принципа паритетности», - заметил политик.

Однако, как констатировал Парубий, пока шел судебный процесс, подобные ротации были проведены еще в нескольких окружкомах. В частности, в 13 округе, что на Винниччине, сняли председателя от Ющенко — поставили выдвиженца от Юлии Тимошенко.

«И это не только у Виктора Ющенко», - подчеркнул «нашеукраинец».

Политик преконанний, что это нужно ПР и БЮТу для того, чтобы выйти во второй тур: «Мы знаем, что рейтинг Юлии Тимошенко падает, особенно на Западной Украине. Потому выход во второй тур для нее — главный вопрос»

По его словам, иметь большинство в избирательных комиссиях — очень выгодно. По закону о выборах Президента, большинство может выставить за двери любого наблюдателя, может лишить права голоса кого-либо из членов комиссии. То есть, «если эти две силы будут действовать совместно, они могут делать, что заблагорассудится».

«Вся война, которую мы видим между Януковичем и Тимошенко, — это борьба нанайских мальчиков. У зрителей создается впечатление, что они дерутся, а в действительности они забавляются между собой. Это лишь внешние игры», - считает Парубий.

Он убежден, что эти политические силы действуют совместно и по внешнему сценарию, написанному в Кремле. «Опять может подтвердиться тезис: главное то, как считают», - отметил «нашеукраинец».