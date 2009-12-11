Экс-регионал Киселев пугает Украину «смотрящими» из Донецка

Народный депутат Украины, бывший “регионал” Василий КИСЕЛЕВ заявляет, что лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ и Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО давно уже действуют совместно.

Об этом депутат и бывший член Политсовета ПР заявил в эфире ТРК «Черноморская» 10 декабря.

По словам В.КИСЕЛЕВА, В.ЯНУКОВИЧ и В.ЮЩЕНКО давно уже действуют совместно, а один из руководителей штаба В.ЯНУКОВИЧА Борис КОЛЕСНИКОВ еще во время парламентской избирательной кампании 2007 года запретил ему критиковать В.ЮЩЕНКО.

В качестве примера такого сотрудничества В.КИСЕЛЕВ назвал вопрос повышения социальных стандартов. В.КИСЕЛЕВ заявил, что лично не голосовал за это решение: «Я как экономист понимаю, что это авантюра, придуманная Виктором Федоровичем вместе с Виктором Андреевичем”. По мнению депутата, “документ, безусловно, нужен, но не в период кризиса. В период кризиса это придумали для того, чтобы “зарубить” получение следующих траншей от Международного валютного фонда. А весь мир живет в долг”.

Также бывший близкий соратник лидера Партии регионов заявляет, что в случае победы В.ЯНУКОВИЧА на президентских выборах в каждой области Украины будут назначены «смотрящие» из Донецка. Обосновывая свою позицию, В.КИСЕЛЕВ привел в пример Крым, где, по его мнению, Симферополь отдали «смотрящему» Александру МЕЛЬНИКУ - депутату Верховной Рады Крыма, а весь полуостров планируют отдать Василию ДЖАРТЫ – бывшему министру охраны окружающей среды в правительстве В.ЯНУКОВИЧА.

«В случае победы В.ЯНУКОВИЧА на выборах Президента, в каждой области Украины будут «смотрящие» из Донецка, - заявил В.КИСЕЛЕВ. – Поэтому я говорю, что не может быть В.ЯНУКОВИЧ Президентом».

Как сообщал УНИАН, 15 сентября 2009 года президиум политсовета Партии регионов решил исключить В.КИСЕЛЕВА из рядов партии за «нанесение вреда ее репутации и нарушение требований устава» и отозвать его из членов политсовета ПР.

17 сентября В.КИСЕЛЕВ заявил о добровольном выходе из Партии регионов. В.КИСЕЛЕВ также заявил, что В.ЯНУКОВИЧ «передал власть в Крыму криминалитету».

В октябре фракция Партии регионов исключила народного депутата В.КИСЕЛЕВА из своего состава.