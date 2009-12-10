Ющенко надеется на поддержку парламента при увольнении Луценко
20:04, 10 декабря 2009Политика
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Письма главам фракций и групп
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО выражает надежду на конструктивную гражданскую и государственническую позицию депутатских фракций при рассмотрении вопроса об увольнении министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО.
Как сообщает пресс-служба главы государства, Президент обратился с письмами соответствующего содержания к председателям депутатских фракций и групп в Верховной Раде Украины.
В письмах Президент сообщил о том, что поставил перед премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО вопрос о неотложном обращении в парламент с представлением об освобождении Ю.ЛУЦЕНКО от занимаемой должности главы МВД.
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