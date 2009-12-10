Ющенко надеется на поддержку парламента при увольнении Луценко

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО выражает надежду на конструктивную гражданскую и государственническую позицию депутатских фракций при рассмотрении вопроса об увольнении министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО.

Как сообщает пресс-служба главы государства, Президент обратился с письмами соответствующего содержания к председателям депутатских фракций и групп в Верховной Раде Украины.

В письмах Президент сообщил о том, что поставил перед премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО вопрос о неотложном обращении в парламент с представлением об освобождении Ю.ЛУЦЕНКО от занимаемой должности главы МВД.