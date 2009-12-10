Богословская хочет суд присяжных, а не мультимиллионеров

Кандидат на пост Президента Украины Инна БОГОСЛОВСКАЯ выступает за скорейшую коренную реформу судебной системы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе И.БОГОСЛОВСКОЙ, об этом она заявила на заседании Европейской бизнес ассоциации.

«После моей победы в кратчайшие сроки – за один год будет проведена полная и коренная реформа судебной системы Украины», – заверила на пост Президента.

«Нужно понимать, что в стране будет сложно провести любую другую реформу без нормального функционирования судебной системы. Такую ситуацию мы можем наблюдать сейчас – Тимошенко и Ко узурпировали всю систему судебной власти Украины. И мы видим, что суд может заблокировать любые указы, законы, конкурсы по приватизации», – отметила И.БОГОСЛОВСКАЯ.

В связи с этим политик предлагает три важных стратегических шага в реформировании судебной системы Украины.

«Во-первых, если говорить о судебной реформе – я считаю, что должны появиться выбранные мировые судьи для рассмотрения мелких протокольных дел на территориях. Во-вторых, для сложных дел нам нужен суд присяжных. В-третьих, необходимо ввести электронное расписание дел в судах», – отметила И.БОГОСЛОВСКАЯ.

Она также указала на важность проведения аттестации всех судов и судей.

«Безусловно, нужно провести аттестацию всех судей, проанализировать их имущество, доходы и расходы. Одним словом, очистить штат судов от «колядников» - судей, которые за годы независимости Украины уже успели стать мультимиллионерами», - подчеркнула кандидат на пост Президента.

И.БОГОСЛОВСКАЯ также обратила внимание на то, что нужно сделать судебную систему открытой. Для этого необходимо ускорить процесс создания реестра решений и приговоров.

«Обязательно нужно вернуть практику разъяснения Пленумом Верховного Суда Украины силу обязательного исполнения, чтобы обеспечить одинаковое правоприменение, поскольку сейчас в Украине творится полный беспредел – каждый судья использует законы, как ему заблагорассудится», – отметила И.БОГОСЛОВСКАЯ.