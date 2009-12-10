Ющенко предлагает Тимошенко снять Луценко

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО обратиться в Верховную Раду с представлением об освобождении Юрия ЛУЦЕНКО от должности министра внутренних дел.

Об этом идет речь в письме В.ЮЩЕНКО к Ю.ТИМОШЕНКО, сообщили УНИАН в пресс-службе Президента.

В.ЮЩЕНКО заявил, что за последние годы Украина существенно ухудшила свой рейтинг добропорядочности: с 99 места в 2006 году до 146 - в 2009 году. Согласно очередному отчету международной правозащитной организации Transparency International относительно уровня коррупции в мире «Барометр глобальной коррупции-2009», Украина заняла последнюю ступеньку среди «новых независимых стран», отметил глава государства.

По данным Президента, в течение десяти месяцев текущего года сохраняется тенденция уменьшения количества разоблаченных коррупционных правонарушений (на 13,9%) и привлеченных к административной ответственности коррупционеров (на 15,4%). Ослабление активности борьбы с коррупцией состоялось, в основном, за счет органов внутренних дел (на 40,2%), количество привлеченных к ответственности коррупционеров по материалам МВД Украины сократились с 1433 до 858 чел. Ухудшилось качество сбора доказательств коррупционной деятельности. Процент закрытых административных дел в текущем году возрос до 22,3%.

В то же время, заметил В.ЮЩЕНКО, количество преступлений растет, однако их раскрытие с каждым месяцем становится все ниже и достигло, по его мнению, критической черты, когда остаются нераскрытыми больше 30% преступлений. Кроме того, на 1 декабря текущего года остались нераскрытыми с прошлых лет почти 7 тыс. умышленных убийств, 18 тыс. разбоев, 216 тыс. грабежей и около 1 млн. 400 тыс. краж. А за каждым из этих преступлений стоит обиженный гражданин Украины, который ждет защиты от государственных правоохранительных институтов, отметил глава государства.

“Свои непрофессиональные действия и провальные результаты работы Ю.В.ЛУЦЕНКО пытается перевести на других людей”, - заявил Президент.

По его словам, сегодня правоохранительные органы продолжают работать неэффективно. “Главное задание правоохранительной системы, которое заключается в безусловном обеспечении конституционных прав и свобод каждого человека и гражданина, не выполняется”, - констатировал глава государства.

По его словам, неоднократное привлечение внимания министра внутренних дел Украины к активизации работы в системе правоохранительной деятельности игнорируется.

“Учитывая изложенное, предлагаю безотлагательно обратиться с представлением в Верховную Раду Украины об освобождении Ю.В.ЛУЦЕНКО от занимаемой должности министра внутренних дел Украины”, – говорится в письме Президента.