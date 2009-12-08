Закон о преступных доходах вернулся в парламент

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО возвратил со своими предложениями Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» для повторного рассмотрения Верховной Радой.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

В.ЮЩЕНКО в своих замечаниях отмечает, что, в соответствии с законом, под надзор Государственного финансового мониторинга Украины подпадают абсолютно все субъекты, которые проводили в процессе своей деятельности финансовую операцию, в частности, если проведенной финансовой операции предшествовало зачисление на этот же счет средств на сумму, которая равняется или превышает 100 тыс. грн., в тот же или предыдущий операционный день.

Он считает, что это, в частности, приведет к необоснованному увеличению потоков финансовой информации, в результате чего существенно ухудшится качество анализа операций клиентов финансовых учреждений на предмет нарушения законодательства по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Также В.ЮЩЕНКО считает, что большинство финансовых операций будут подлежать государственному финансовому мониторингу и фактически дискредитируется такое понятие, как профессиональная тайна, и подрывается этика профессиональных отношений между клиентом и субъектом, предоставляющим услуги.

Президент считает недопустимым, что данным законом предусмотрено, что субъекты первичного финансового мониторинга фактически наделяются правом вмешиваться в хозяйственную деятельность субъектов, блокировать их деятельность, имея полномочия в соответствии с предложенным законом - останавливать финансовую операцию при наличии широкого круга признаков, среди которых: перечисление средств со счета в тот же или на следующий день, когда на него были внесены средства наличностью (независимо от размера такой операции), получение страхового платежа.

В.ЮЩЕНКО считает, что новая редакция закона “не предлагает принципиально новых методов и механизмов борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем, а лишь наделяет Государственный комитет финансового мониторинга Украины неоправданно большими полномочиями по сбору и сосредоточению в пределах одного органа неограниченного объема финансовой информации, причем эти полномочия не отвечают реальным потребностям борьбы с экономической преступностью и противодействия финансированию терроризма”.

Он считает, что увеличение количества сообщений в Госфинмониторинг, которые нуждаются в обработке, приведет к увеличению расходов данного органа и превратит “его в хранилище огромного массива конфиденциальной информации, в том числе представляющей банковскую и коммерческую тайну”. По мнению В.ЮЩЕНКО, сосредоточение всей информации о субъектах хозяйствования, а также о лицах, которые в соответствии с нормами закона отнесены к категории “политических деятелей”, создаст “риск завладения указанной информацией и использования ее другими лицами в собственных корыстных целях”.

Президент убежден, что этот закон нарушает конституционные права и законные интересы граждан и субъектов предпринимательской деятельности.

В.ЮЩЕНКО предлагает парламенту отклонить этот закон.