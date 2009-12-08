Будут ли выборы Президента честными? (опрос)

Только каждый десятый украинец верит в честные выборы.

К такому выводу пришли эксперты Института Горшенина по результатам телефонного опроса на тему «Будут ли выборы Президента честными?».

В соответствии с результатами опроса, переданными агентству УНИАН, только 10,5% опрошенных уверены, что выборы Президента Украины будут честными.

51,1% респондентов выразили уверенность, что президентские выборы будут сфальсифицированы. При этом около трети украинцев (33,9%) считают, что фальсификации будут иметь место, но на результат выборов они не повлияют, а 17,2% предполагают на будущих выборах фальсификации, влияющие на их конечный результат. 38,4% затруднились ответить, будут ли фальсификации на предстоящих выборах.

В то же время, подавляющее большинство украинцев (86,1%) заявили, что никогда не голосовали на выборах за вознаграждение.

Эксперты Института Горшенина обращают внимание, что в 2007 году то же самое утверждали 91,4% граждан Украины, при этом между 2007-м и 2009 годом выборов не было. Эксперты не исключают, что, возможно, некоторые респонденты данного исследования имели в виду свою готовность голосовать за вознаграждение на предстоящих президентских выборах.

Признались в том, что голосовали на выборах за вознаграждение, 11,3% опрошенных (в 2007 году – 8,6%), а затруднились ответить на вопрос – 2,6% респондентов.

Подавляющему большинству граждан Украины (91,4%) никогда не приходилось голосовать на выборах под давлением или угрозой. В Институте Горшенина отмечают, что в 2007 году были получены аналогичные данные – 91,9%. В том, что голосовать под давлением или угрозой им приходилось, признались 6,7% опрошенных (в 2007 году – 8,1%), а 1,9% затруднились ответить на данный вопрос.

Почти все украинцы (97,5%) относятся к фальсификациям на выборах отрицательно. Из них 71,3% высказали «крайне отрицательное» отношение к этому, а 26,2% при отрицательном отношении к фальсификациям понимают, что это уже стало нормой в Украине. В 2007 году об отрицательном отношении к фальсификации результатов выборов заявляли 90% респондентов. Из них «крайне отрицательным» этот факт считали 65,4%, а о том, что это стало нормой в Украине, заявляли 24,6% опрошенных.

Положительно относятся к фальсификациям на выборах, если это служит интересам государства и народа, 2,1% украинцев (в 2007 году такой ответ дали 5,8% респондентов), и только 0,4% затруднились определить свое отношение к фальсификациям на выборах.

Кроме того, как показало исследование, большинство украинцев (73,6%) считает, что качество их жизни зависит от того, кто станет следующим Президентом Украины.

Из них 37,2% заявили, что качество их жизни зависит от этого «в значительной степени», а 36,4% - «в некоторой степени».

Для сравнения, институт приводит данные своего августовского опроса, в котором 70,4% опрошенных отмечали, что качество их жизни зависит от того, кто станет следующим Президентом, из них дали ответ «в значительной степени» 35,4%, «в некоторой степени» - 35% респондентов.

Почти каждый пятый украинец (19,7%) считает, что его жизнь никак не зависит от того, кто победит на президентских выборах. В августе 2009 года так считали 21,7% опрошенных. Затруднились ответить на данный вопрос 6,7% респондентов.

Подавляющее большинство граждан Украины (83,6%) собираются принять участие в президентских выборах. Из них 65,2% опрошенных уверены в этом точно, а 18,4% ответили: «скорее да».

Не собираются принимать участие в выборах Президента только 5,8% украинцев. Из них 3,5% дали ответ «скорее нет», а 2,3% абсолютно уверены, что не придут на выборы.

Каждый десятый респондент (10,6%) пока не определился с ответом на данный вопрос.

Институт Горшенина провел телефонный опрос на тему «Будут ли выборы Президента честными?» с 2 по 4 декабря 2009 года. Всего согласно случайной выборке было опрошено 1000 респондентов в возрасте от 18 лет, во всех областных центрах Украины, Киеве и Севастополе. Квотами были регион проживания, пол и возраст респондентов. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/-3,2%.