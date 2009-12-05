Ющенко не сомневается, что Украина и Польша будут принимать Евро-2012

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не сомневается в том, что Украина и Польша будут принимать Евро-2012.

Об этом он заявил в интервью польской газете «Жеч Посполита», сообщила пресс-служба Главы государства.

«Украина и Польша несомненно справятся с таким вызовом, как подготовка и проведение чемпионата Европы по футболу 2012 года, и будут принимать это спортивное мероприятие», - отметил В.ЮЩЕНКО.

«За эти два с половиной года у меня не было сомнения, что Украина и Польша справятся с этим вызовом», – сказал Президент.

Он отметил, что ни одна страна за все время проведения чемпионатов не знала таких проблем, в частности в развитии инфраструктуры, однако проведение чемпионата является генератором, который приводит в действие реформы и модернизацию многих секторов.

«У меня нет сомнения, что в ближайшие дни формальное конечное решение будет принято положительное, и мы с нашими друзьями поляками покажем, как два больших европейских славянских народа могут на высоком уровне провести европейский чемпионат», – убежден В.ЮЩЕНКО.

Президент отметил, что для Украины это не только спортивное событие, но и часть евроинтеграционной политики. Он считает, что со стороны УЕФА было мудрым принятие решения провести чемпионат в Украине, чем приблизить ее к Европе.

«Мишель ПЛАТИНИ и исполком УЕФА выполнили, по моему мнению, блестящую, правильную, современную политику – интегрировать через спорт все страны Европы, идти со спортом на восток. Для нас это один из компонентов нашей интеграции в Европу», – сказал В.ЮЩЕНКО.