Тимошенко о преодолении коррупции и новом генеральном прокуроре

Кандидат на пост Президента Украины, действующий премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО считает, что одним из самых эффективных механизмов борьбы с коррупцией должно стать введение обязательного декларирования чиновниками своих расходов.

Такое мнение Ю.ТИМОШЕНКО выразила в программе «Большая политика с Евгением Киселёвым» на телеканале «Интер».

«Коррупцию преодолевать нужно несколькими простыми вещами. Первое – честными силовыми структурами, а второе – декларированием… кто собственно говоря коррупцией занимаются? Не люди же рядовые, а чиновники, должностные лица – те, которые должны собственно декларировать не доходы свои, а расходы», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр также добавила, что после президентских выборов будет предложена новая кандидатура на должность генерального прокурора, которая будет избрана на основании рекомендаций общественных организаций. «Я считаю, что и в прокурорской вертикали есть абсолютно нормальные честные офицеры, но они сегодня не у дел, они сегодня просто растворены и отодвинуты, они только наблюдают за тем как открываются и закрываются уголовные дела», - считает она.

«Я буду советоваться с профессиональной средой, я буду изучать тех людей, которые действительно могут взять это в руки, не ошибиться и не пойти по тому же пути служения олигархии», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.