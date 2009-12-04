Литвин требует вернуться к мажоритарной системе

Кандидат на пост Президента Украины, председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН требует изменить избирательное законодательство и на выборах в местные советы вернуться к мажоритарной системе.

Об этом он сказал в Ривном в накануне праздника местного самоуправления, сообщили УНИАН в пресс-службе В.ЛИТВИНА.

«Поскольку территориальные общині объединяются для решения проблем граждан, то вполне очевидно, что они должны объединять людей, которые знают местные проблемы, которые являются авторитетными в глазах людей и способны реализовать эти задачи. Соответственно, нам нужно отменить выборы по партийным спискам. Это ключевое и определяющее. Но это нужно сделать на всех уровнях – на уровне сельских, поселковых, районных, городских, областных советов», - сказал он. В.ЛИТВИН также отметил, что еще одной проблемой является экономическая самостоятельность местного самоуправления. Он выразил убеждение, что бюджет должен формироваться снизу вверх. «Решение этих ключевых проблем позволит нам говорить о реальном самоуправлении в Украине. То есть о том, что в Украине есть власть народа», - сказал он.

По словам В.ЛИТВИНА, поскольку на местном уровне нужно решать проблемы, которыми занимаются люди, и нет необходимости согласовывать политические и партийные интересы, то до областного уровня должна быть избирательная система по мажоритарному принципу. «Относительно Верховной Рады – я понимаю необходимость поиска компромисса, поэтому исхожу из того, что это должны быть открытые списки. Но и в первом и во втором случае люди должны голосовать исключительно за людей, а не за известную партию, или за одного человека, который представляет эту партию. Так дальше продолжаться не должно!», - отметил он. В то же время, по убеждению В.ЛИТВИНА, политические партии, точнее их лидеры, не готовы отказаться от крепостной системы избирательных списков, когда с одной стороны люди голосуют за кота в мешке, с другой – депутаты полностью зависимы от своего лидера. «Но я и мои единомышленники самостоятельно решили преодолевать пропасть между народом и властью, приближая власть к людям. Блок Литвина открыл избирательные списки для всех достойных представителей региональных общин», - сказал он.