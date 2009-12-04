Луценко заявил, что ректору-педофилу «гарантирована безопасность»

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО опровергает информацию отдельных СМИ о том, что ректору Киевской государственной академии водного транспорта Василию МИХАЙЛОВУ, находящемуся под стражей по подозрению в развращении несовершеннолетних, якобы угрожает опасность.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр заявил сегодня в интервью журналистам в Киеве после торжеств по случаю 21-й годовщины со дня создания спецподразделения МВД «Беркут».

«Он находится в одиночной камере и ему гарантирована безопасность», - заверил Ю.ЛУЦЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 12 ноября Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде ареста ректору Киевской государственной академии водного транспорта им. П.Сагайдачного В.МИХАЙЛОВУ, который “подозревается в организации организованной преступной группировки, которая занималась изготовлением порнографии с привлечением малолетних детей”.

По решению суда, В.МИХАЙЛОВ будет содержаться под стражей на протяжении ближайших двух месяцев.