Луценко указал Ющенко тот сук, на котором вся страна сидит

Предлагая отменить генеральские звания в силовых структурах, Президент "Обижает" правоохранительные органы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам в Киеве после завершения торжеств по случаю 21-й годовщины со дня создания спецподразделения МВД «Беркут», комментируя вчерашнее заявление главы государства, сказал министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО.

«Какие-либо заявления об отмене воинских званий в милиции не делают чести никому. Советовал бы Виктору Андреевичу хотя бы раз ночью выехать на раскрытие убийства или на захват преступников, взявших заложника, и подумать, нужно ли носить погоны или нет», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Также он высказал мнение, что перед тем, как делать подобные заявления, Президенту «стоит почитать законы хотя бы иногда».

«Там абсолютно четко написано, что такое «генерал милиции» и что такое «другие звания». В соответствии с действующими украинскими законами, гарантом которых должен был бы выступать сам Президент, офицеры и генералы милиции имеют на это (на звание) полное право”, - отметил министр.

При этом он напомнил, что как-то у него был конфликт с В.ЮЩЕНКО, когда тот «надцатый раз упрекал наших сотрудников, что они нацепили лампасы и расселись в зале».

«Они не нацепили лампасы! Они их заслужили и носят согласно уставу, который утвержден законом Украины. Поэтому мне кажется, обижать правоохранительные органы - это рубить сук, на котором сидит вся страна, и это не достойно любого политика, тем более гаранта законности и прав, безопасности наших граждан», - отметил Ю.ЛУЦЕНКО.

Как сообщал УНИАН, вчера, 3 декабря, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО выразил уверенность, что воинские звания должны присваиваться лишь в Вооруженных силах Украины.

Президент подчеркнул, что он уже проводит правовые консультации, чтобы инициировать урегулирование этого вопроса. В то же время глава государства не уточнил, идет ли речь о внесении законопроекта об отмене воинских званий в других ведомствах, кроме ВСУ.

«Я не являюсь сторонником того, чтобы куда бы не пошел в Украине… пошел в болото – я имею в виду водное хозяйство – генералы, пошел в лес – с лампасами найдешь генерала, пошел в таможенную службу – генералы, пошел в налоговую службу – генералы», - сказал В.ЮЩЕНКО.