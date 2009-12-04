Азаров предупредил, что Денисовой «долго так легко дышать не придется»
12:09, 04 декабря 2009Политика
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Вопрос об отставке не снят
Вопрос об отставке министра труда и социальной политики Людмилы ДЕНИСОВОЙ не снят с повестки дня.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил в интервью журналистам народный депутат Украины Николай АЗАРОВ (фракция Партии регионов).
Он отметил: «Вопрос ни в коем случае не снят. Она (речь идет о Л.ДЕНИСОВОЙ – УНИАН) сейчас так легко вздохнула, но долго ей так легко дышать не придется».
Н.АЗАРОВ отметил, что сегодня необходимо «осмыслить информацию, которая прозвучала в сессионном зале». Он сказал, что представители Партии регионов будут обращаться к людям, рассказывая о ситуации, которая складывается, чтобы «люди знали, за кого будут голосовать».
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