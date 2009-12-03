К приезду Яценюка в Кременчуге разобрали новогоднюю елку

К сегодняшнему приезду в Кременчуг (Полтавская область) лидера «Фронта перемен», кандидата в Президенты Украины Арсения ЯЦЕНЮКА на площади, где будет выступать политик, разобрали новогоднюю елку.

Как передает корреспондент УНИАН, во вторник на площади Независимости Кременчуга начали устанавливать главную елку города - поставили каркас и укрепили его бетонными блоками. Однако сегодня каркас и блоки были убраны.

«Да, мы начали устанавливать елку. Но в связи с тем, что сегодня на площади Независимости будет проходить встреча с кандидатом в Президенты Арсением ЯЦЕНЮКОМ, нам дали команду елку разобрать», - сказал заместитель директора предприятия «Благоустройство Кременчуга» Иван ШАРЧЕНКО, отметив, что «после встречи ЯЦЕНЮКА снова начнем устанавливать елку».

Команда разобрать елку поступила из Управления жилищно-коммунального хозяйства, добавил И.ШАРЧЕНКО.

Как сообщалось, сегодня в 17.00 на площади Независимости Кременчуга состоится митинг А.ЯЦЕНЮКА.