Порошенко и Лавров говорили о ЧФ, запретах на въезд и торговых барьерах

Министры иностранных дел Украины и России Петр ПОРОШЕНКО и Сергей ЛАВРОВ договорились начать работу по урегулированию ситуации с перемещением транспорта Черноморского флота РФ и согласовать его документальную процедуру.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД Украины, об этом шла речь сегодня во время их встречи в Афинах в рамках 17-го заседания Совета Министров ОБСЕ.

Также министры обменялись мнениями относительно нынешнего состояния актуальных вопросов украинско-российских отношений и очертили механизмы практической реализации договоренностей, достигнутых по итогам рабочего визита руководителя внешнеполитического ведомства Украины в Москву 23 октября. Главы МИД согласились создать мониторинговую группу под руководством первого заместителя министра иностранных дел Украины Владимира ХАНДОГИЯ и статс-секретаря, заместителя министра иностранных дел РФ Григория КАРАСИНА, которая будет заниматься контролем выполнения целого ряда недавно достигнутых договоренностей.

Кроме того, П.ПОРОШЕНКО и С.ЛАВРОВ договорились о постепенном отходе от практики применения запрета въезда в наши страны отдельным гражданам.

Было также подтверждено, что прогресс, достигнутый в последнее время в экономике в вопросе снятия торговых барьеров между странами, приобретет новый толчок. Собеседники констатировали, что на сегодня двусторонний диалог перешел в конструктивный рабочий формат, который базируется на перестройке доверия между двумя странами.

В ходе встречи украинский министр также выразил слова благодарности за непосредственное участие в предоставлении правительством РФ помощи Украине в преодолении сложной эпидемиологической ситуации в связи с распространением гриппа А/H1N1.

Кроме того, П.ПОРОШЕНКО выразил соболезнование российскому коллеге в связи с террористическим актом, который произошел в поезде «Невский экспресс» и привел к многочисленным жертвам.