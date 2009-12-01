Ульянченко призналась, какой момент в ее работе - самый тяжелый

Одним из самых тяжелых моментов в своей работе глава Секретариата Президента Вера Ульянченко считает то, что часто приходится говорить неприятные вещи Виктору Ющенко. Об этом, как сообщает официальный сайт кандидата в президенты Ющенко, соратница Президента рассказала в интервью волынской газете «Віче Інформ». «Переживаешь, что вынуждена была их сказать, а затем переносишь эти переживания в себе. И это очень тяжело, скажу честно», - созналась Ульянченко.

«Эта работа тяжелая, потому что ее нельзя делать с девяти до шести с двумя выходными в неделю. Если на этом посту ты будешь безразличной к людям, то превратишься не в кадрового чиновника, а в заскорузлого», - отметила глава СП.

Она сказала также, что ей не тяжело работать с Президентом Украины Виктором Ющенко: «Мне кажется, я на решение проблем, которые появились перед страной, работала бы 24 часа в сутки, ведь это то, что касается и моей семьи, и будущего моих детей непосредственно».

На вопрос журналистов тяжело ли возглавлять Секретариат Президента женщине и легко ли на этом посту оставаться настоящей женщиной, Ульянченко ответила:

«Этот вопрос нужно было бы задать не мне, а моему мужу (смеется. — Авт.). За последние десять лет, которые я работаю с Виктором Андреевичем, моя семья привыкла, что у меня такая работа. А моя работа и в самом деле превращается в труд по 24 часа в сутки, потому что никто не лишал меня обязанностей мамы и жены. Да, иногда бывает очень тяжело. Но, на мое счастье, муж тоже долго работал государственным служащим, поэтому он прекрасно знает, что такое государственная служба, что такое государственная ответственность».

«К такой моей работе привык ребенок, который, отвечая на вопрос, кем он мечтает стать, говорит, что хочет работать так, как мама или папа, потому что о другой работе он не слышал. А наши с мужем разговора о государстве, о государственном строительстве, реформах, разочарованиях, деятельности в регионах слышит постоянно», - добавила Ульянченко.