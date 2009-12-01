В проливе Дарданеллы столкнулись украинское и турецкое суда

В проливе Дарданеллы столкнулись суда «Сергей Смирнов» под флагом Украины и «Хизир Софуоглу» под флагом Турции.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, по информации из дипломатических источников, суда столкнулись в Стамбуле 30 ноября ориентировочно в 23.00 по местному времени, во время прохода пролива Дарданеллы в направлении Мраморного моря.

В результате столкновения (зацепили друг друга бортами) суда получили незначительные повреждения. Жертв и пострадавших среди членов экипажа нет.

После обмена соответствующими радиосообщениями между капитанами и предоставления соответствующей информации службе контроля за движением в проливе Дарданеллы, оба судна продолжили выполнение запланированных рейсов.