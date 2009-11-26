Что говорит сам нардеп Омельченко о ДТП, в котором погиб человек

Народный депутат Украины Александр ОМЕЛЬЧЕНКО насмерть сбил пешехода.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления ГАИ Киева со ссылкой на начальника столичного Управления ГАИ Анатолия СИРЕНКО, дорожно-транспортное происшествие произошло вчера, 25 ноября, около 21.20 на Столичном шоссе неподалёку от остановки общественного транспорта «Вита-2».

А.ОМЕЛЬЧЕНКО, двигаясь на собственном автомобиле «Мицубиси-Паджеро» со стороны Конча-Заспы в направлении Киева, совершил наезд на 48-летнего мужчину, который переходил проезжую часть дороги слева направо по ходу движения автомобиля. От полученных телесных повреждений пешеход скончался на месте происшествия.

В письменном объяснении А.ОМЕЛЬЧЕНКО, которое было предоставлено сотрудникам ГАИ, отмечено, что его автомобиль двигался в направлении города во второй полосе движения со скоростью около 70 км/час (на данном участке соответствующим знаком установлено ограничение максимальной скорости до 80 км/час). Он также объяснил, что в селе Чапаевка перед его автомобилем из-за потока встречного транспорта неожиданно появился человек. По словам народного депутата, пешеход переходил дорогу в неустановленном для перехода месте, примерно в 40 метрах от пешеходного перехода. Такие же показания предоставил один из свидетелей. В пояснении А.ОМЕЛЬЧЕНКО также указывает, что применил экстренное торможение, чтобы избежать наезда, сообщил А.СИРЕНКО.

Народный депутат находился на месте ДТП до завершения оформления материалов происшествия, а также прошел медицинскую экспертизу (вывод №001101), которая засвидетельствовала, что он был трезв, добавил начальник столичного Управления ГАИ.