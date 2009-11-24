Янукович: никогда не вернется 2004 год. Я в этом уверен

Лидер Партии регионов, кандидат в Президенты Украины Виктор ЯНУКОВИЧ убежден, что в стране уже прошла практика выборов главы государства в судах.

Как сообщает пресс-служба Партии регионов, об этом В.ЯНУКОВИЧ сказал во время общения с представителями СМИ в Смеле Черкасской области.

Так, на вопрос журналистов, есть ли риск в случае избрания его Президентом Украины последующего обжалования результатов выборов в судах или на площадях, В.ЯНУКОВИЧ ответил: “То, что предусмотрено законом, мы не отрицаем. Обжалование результатов голосования на участках, в округах, в регионах – этот процесс Украина проходила каждый год, на всех выборах. Но практика выборов президента в судах – это уже прошлое. Этого никогда не будет”.

При этом лидер Партии регионов добавил: “Никогда не вернется 2004 год. Я в этом уверен”.