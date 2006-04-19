В Украине существует реальная угроза реализации одного из трех «аварийных» политических сценариев – импичмент Президента Виктора ЮЩЕНКО, импичмент нового мэра Киева Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО и роспуск парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал учредитель Института национальной стратегии Украины Станислав БЕЛКОВСКИЙ сегодня в ходе круглого стола на тему «Украинская авария-2006».

«Источником первых двух аварий является Юлия ТИМОШЕНКО - в случае, если до истечения первой декады июня 2006 года не будет сформировано правительство демократической коалиции во главе с ТИМОШЕНКО, и еще одной – Виктор ЮЩЕНКО в случае, если к этому же времени не будет сформирована новая правящая коалиция», - сказал С.БЕЛКОВСКИЙ.

Вместе с тем, он считает, что политическая элита, понимая свою ответственность, ради стабильного демократического развития страны должна не допустить реализации таких вариантов развития событий и удержать ситуацию под контролем. «Наилучшим способом станет формирование широкой правительственной коалиции между блоком «наша Украина», Партией регионов и СПУ», - уверен политолог.

В свою очередь, директор Украинского отделения Международного института гуманитарно-политологических исследований Владимир МАЛЕНКОВИЧ исключает возможность в Украине «серьезных политических аварий». «Авария происходит тогда, когда ломается механизм, а у нас еще нет этого механизма. Поэтому все названные варианты развития событий ведут к демократизации и выработке механизмов», - сказал В.МАЛЕНКОВИЧ.

Он считает, что в случае формирования широкой коалиции на «втором плане» будет работать социально-ориентированная оппозиция во главе с БЮТ. Однако, по мнению В.МАЛЕНКОВИЧА, наиболее реально создание коалиции «трех» - «Наша Украина», БЮТ и СПУ с премьер-министром Ю.ТИМОШЕНКО. «Конечно, будет попытка ограничить ее действия соглашением, но никто не может дать гарантию, что она будет его выполнять. В таком случае правительство будет непрогнозируемым, но будет иметь сильную и оформленную оппозицию в лице Партии регионов. Это будет новым и важнейшим шагом в демократизации Украины», - предположил политолог. Кроме того, по его мнению, такой вариант развития событий также позволит сформироваться Партии регионов как партийной структуре. «Сейчас это (Партия регионов - УНИАН) – олигархический клан, а, находясь в оппозиции, у них будет возможность оформиться в партию с ярко выраженной идеологией», - добавил В.МАЛЕНКОВИЧ.

Между тем, директор Института глобальных стратегий Вадим КАРАСЕВ назвал неизбежным роспуск парламента. «Роспуск парламента будет в любом случае в 2008 году, чтобы, например, за восемь месяцев до президентских выборов попытаться переформатировать коалицию и получить контроль над президентскими выборами», - сказал он. При таком сценарии В.КАРАСЕВ считает возможным проведение одновременно с парламентскими выборами референдума об изменении Конституции. Роспуск парламента в июне 2006 года В.КАРАСЕВ считает маловероятным.

По мнению народного депутата Игоря ГРЫНИВА, сценарии импичмента Президента, импичмента нового мэра Киева и роспуск парламента являются «не аварийными, а демократическими процедурами». «Сейчас Украине нужна «помаранчевая» коалиция с премьером Ю.ТИМОШЕНКО. Это и приведет к углублению аварийных ситуаций. Но чем больше будет таких ситуаций, тем большая вероятность «вырулить» на путь демократического развития. При этом у нас не будет роста ВВП и стабильности. Это и будет платой за демократию. Нужно поуправлять подольше в аварийных ситуациях, чтобы не сложилась ситуация, аналогичная нынешней ситуации в России», - сказал он. При этом И.ГРЫНИВ назвал ключевой угрозой для Украины формирование широкой коалиции.