В БЮТ думают, что у Тимошенко есть полное право отфутболить бюджет ВР

Народный депутат от БЮТ Сергей СОБОЛЕВ заявляет, что Кабинет министров Украины имеет полное право вернуть проект государственного бюджета на 2010 год в Верховную Раду для повторного первого чтения и не разрабатывать новый проект документа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на брифинге.

С.СОБОЛЕВ напомнил, что во время сегодняшнего голосования в ВР не была поддержана ни одна поправка, поступившая в проект госбюджета.

«Цель сегодня очевидна – не дать вступить в силу тем ключевым вещам, которые заложены в проекте бюджета на 2010 год. В частности, повышение социальных стандартов, перераспределение ключевых средств между центральным бюджетом и местными и т. п.», - сказал С.СОБОЛЕВ.

Он заметил, что председательствующий на пленарном заседании первый заместитель председателя ВР Александр ЛАВРИНОВИЧ, в нарушение Бюджетного кодекса, провел принятие решения, которое привело бюджетный процесс к нулевой отметке.

«Но я убежден, что у правительства есть все основания, чтобы направить этот бюджет на повторное первое чтение на рассмотрение в (Бюджетный) комитет, чтобы все поправки народных депутатов еще раз были учтены и проголосованы в сессионном зале», - сказал С.СОБОЛЕВ.

Он назвал цинизмом тот факт, что депутаты от Партии регионов не голосовали сами же за свои поправки.