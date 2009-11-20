В Нашей Украине возмутились тем, как Тимошенко «подхихикивала» Путину

Народный депутат, член политсовета «Нашей Украины» Андрей Парубий называет вчерашнюю встречу Тимошенко и Путина в Ялте очередным позором и пощечиной для Украины.

По его словам, такая встреча еще раз подтвердила прогнозы Президента по поводу того, что Россия ни в коем случае не будет вносить в газовое соглашение никаких письменных дополнений, где бы предусматривалась невыплата Украиной долга. «Украина и дальше остается под топором «Газпрома» и в любой момент Россия может заявить о долге нашего государства перед ней», - убежден Парубий.

Он заметил, что никаких официальных документов во время «переговоров» не было подписано. В то же время нардепа очень волнует моральная сторона этих переговоров.

«Начиная с того момента, когда Тимошенко три часа ожидала прилета Путина, и заканчивая тем, как она себя вела во время встречи, создается впечатление, что с руководителем правительства России встречалась не премьер независимого государства, а его подчиненная, - возмущается Парубий. - Пренебрежение к Президенту Украины, которое звучало из уст Путина, встречало поддержку и «подхихикивание» Тимошенко. Подобное поведение поражает и унижает не только Тимошенко, а всех украинцев».

Парубий напомнил – независимо от политических предпочтений, Президент Украины всенародно избран и является символом государства. Следовательно, пренебрежение и неуважение в поведении Тимошенко и Путина, – это, в первую очередь, пренебрежение к Украине.

«К сожалению, Тимошенко руководствуется не национальными интересами, а желанием получить поддержку Кремля на президентских выборах», - подытожил «нашеукраинец».