Винский обвинил Кабмин в неуважении к парламенту

Председатель центрального оргкомитета народно-патриотического объединения "За демократию и справедливость" Иосиф ВИНСКИЙ считает, что отсутствие членов правительства в зале Верховной Рады Украины во время представления Государственной программы экономического и социального развития Украины на 2010 год и рассмотрения проекта государственного бюджета на 2010 год является недопустимым.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе этой организации со ссылкой на И.ВИНСКОГО.

"Если Государственную программу экономического и социального развития Украины докладывает первый заместитель министра экономики, а при рассмотрении проекта государственного бюджета в правительственной ложе нет даже вице-премьера, да и вообще ни одного министра, то это неуважение не только к парламенту в целом, но и к парламентскому большинству, на которое должна была бы опираться премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО», - сказал И.ВИНСКИЙ.

Политик считает недопустимым такое поведение руководителя исполнительной власти и членов правительства.