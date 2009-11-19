Тигипко: Ющенко и Медведев делают из межгосударственных контактов шоу

Кандидат на пост Президента Украины Сергей ТИГИПКО считает, что Президенты Украины и России Виктор ЮЩЕНКО и Дмитрий МЕДВЕДЕВ превращают межгосударственные контакты в шоу.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе С.ТИГИПКО, так он прокомментировал размещенное на сайте главы Украинского государства открытое обращение к Д.МЕДВЕДЕВУ относительно газовых контрактов.

По словам С.ТИГИПКО, «с интернет-дипломатией в украинско-российских отношениях пора заканчивать».

«Базовый принцип международного общения – сначала провести переговоры, а затем выходить к прессе. Однако лидеры Украины и России в последнее время придерживаются иной линии поведения, чем шокируют и своих сограждан, и партнеров в третьих странах. Сначала МЕДВЕДЕВ в августе обратился к украинскому коллеге через видеоблог, чем только спровоцировал ненужные эмоции в обществе. Теперь ЮЩЕНКО взялся общаться с Кремлем путем размещения писем на собственном сайте. Понятно, что так делают не тогда, когда хотят быть услышанными партнером, а когда стремятся просто попиариться», – заявил С.ТИГИПКО.

Он выразил убеждение, что своим шагом Президент Украины только навредил переговорам по вопросу сотрудничества в газовой сфере, которые сегодня премьер-министры Украины и России Юлия ТИМОШЕНКО и Владимир ПУТИН будут проводить в Ялте.

«Вероятно, он этого и хотел. Однако в целом это симптом более серьезной болезни отношений между Киевом и Москвой: полноценного прямого диалога на высшем политическом уровне между странами нет, и он может быть возобновлен только после президентских выборов в Украине», - убежден С.ТИГИПКО.