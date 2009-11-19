Нардепы ЕЦ - категорически против отставки правительства Тимошенко

Депутатская группа «Единый Центр» категорически против отставки правительства Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил в интервью журналистам народный депутат Украины Михаил ПОЛЯНЧИЧ, который входит в группу «Единый Центр» (фракция “Наша Украина – Народная самооборона”).

Он отметил, что это - «политический вопрос и он уже давно мусолится».

По словам М.ПОЛЯНЧИЧА, сегодня этот вопрос имеет предвыборную основу. Он добавил, что сегодня необходимо решать вопросы бюджета на следующий год, и вопрос отставки правительства «не ко времени».

Как сообщалось, в группу «Единый Центр» входит 6 членов фракции “НУ-НС».

Отставку правительства инициирует Партия регионов в связи с невыполнением закона о повышении социальных стандартов.