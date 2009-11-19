Политолог: Янукович остановился в своем электоральном развитии

Лидер Партии регионов, кандидат на пост Президента Украины Виктор ЯНУКОВИЧ «остановился в своем электоральном развитии». Такое мнение высказал директор Института Горшенина, политолог Кость БОНДАРЕНКО сегодня на пресс-конференции в информационном агентстве «Мост-Харьков».

По словам политолога, В.ЯНУКОВИЧ всячески старается понравиться Западу Украины. Он практически не акцентирует внимание на старых тезисах – особенно в гуманитарной сфере. Его социальная риторика и социально ориентированная программа - сдвиг влево с правого фланга - прибавляют ему популярности на Галичине, но не существенно. Он в основном «подбирает» традиционный электорат левых сил на Западе, который не играет существенной роли в политических процессах.

Как отметил политолог, В.ЯНУКОВИЧ понял, что для победы в выборах ему необходимо опираться не столько на партийные структуры, сколько на органы власти, особенно на мэров. Пример Харькова, где у В.ЯНУКОВИЧА есть выбор – делать ставку на Дмитрия ШЕНЦЕВА или же на Михаила ДОБКИНА – показателен. При этом внутрипартийная борьба и наличие нескольких групп влияния в партии экстраполируется и на регионы. Для В.ЯНУКОВИЧА это – громадный риск: успех его кампании будет зависеть в первую очередь от тех лиц, кто в марте будет формировать партийные списки на местные выборы и контролировать избирательный процесс в том или ином регионе», - считает К.БОНДАРЕНКО.

При этом эксперт отметил, что «внутри Партии регионов идёт непрестанная борьба между различными группами. Фактически в партии нет единого координационного центра. Регионалы понимают, что нынешняя кампания – это лебединая песня Виктора Фёдоровича: если он выиграет выборы, он перестанет быть лидером партии, если проиграет – четвёртый раз на него никто не будет делать ставку. Как говорили в Древнем Риме, aut Caesar, aut nihil (или Цезарь, или никто). Поэтому уже сейчас ведётся дискуссия о том, в каком формате партия будет действовать после президентских выборов».

По информации К.БОНДАРЕНКО, «часть регионалов, ассоциируемых с группой КЛЮЕВА-СИВКОВИЧА, считают, что необходимо пригласить на роль лидера партии Сергея ТИГИПКО. Группа, ассоциируемая с «РосУкрЭнерго», высказывается в кулуарах за приглашение на пост лидера партии Арсения ЯЦЕНЮКА. Думаю, могут возникнуть и другие кандидатуры», - считает К.БОНДАРЕНКО.