Кириленко: Тимошенко спит и видит, как ее отправят в отставку

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО должна нести ответственность за ситуацию в Украине, а не уходить в отставку.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил народный депутат, председатель депутатской группы «За Украину!» Вячеслав КИРИЛЕНКО.

«ТИМОШЕНКО спит и видит, как ее сейчас отправляют в отставку», - считает В.КИРИЛЕНКО.

При этом он добавил, что премьер-министр «не в отставку должна идти, а должна нести ответственность за социально-экономическую ситуацию в Украине». По мнению депутата, вопрос отставки правительства - «это не более чем политические игры вокруг правительства».

По словам В.КИРИЛЕНКО, такими же играми является и создание новой коалиции.

«Представить мою подпись под коалицией с Партией регионов, наверное, очень тяжело, - заметил он. - А те, кто хочет на этом понадувать какие-то мыльные пузыри, пусть надувают».

По его словам, если будет ставиться вопрос об отставке правительства, то группа «За Украину!» его рассмотрит, но «особенного желания подыгрывать ни ТИМОШЕНКО ни ЯНУКОВИЧУ у группы «За Украину!» нет».

Как сообщал УНИАН, отставку правительства инициирует Партия регионов в связи с невыполнением закона о повышении социальных стандартов.