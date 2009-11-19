Ющенко представит программу, с которой он идет на выборы Президента

23 ноября Виктор Ющенко представит программу кандидата в Президенты «Свободная, сильная, справедливая Украина», с которой он идет на выборы Президента.

Мероприятие пройдет в Украинском доме в 18.00. Об этом сообщает сайт кандидата в Президенті Ющенко:

"Цель Виктора Ющенко – навсегда утвердить идею свободной, сильной и справедливой Украины. Этой цели был подчинен весь его труд за последние десятилетия – со времени работы во главе Национального банка до исполнения обязанностей Президента Украины.

Виктор Ющенко во второй раз появляется перед украинским народом как кандидат на должность Президента, потому что борьба за независимость Украинского государства продолжается.

Его программа направлена на то, чтобы объединять, а не разделять; строить, а не разрушать.

Виктор Ющенко - за свободную, сильную, справедливую Украину!".

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