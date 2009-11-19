«Волга» протаранила скутер с двумя детьми

11:40, 19 ноября 2009
Политика
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ДТП в Запорожской области

В Запорожской области ГАЗ-3309 протаранил скутер. В результате аварии пострадали три человека, двое из которых маленькие дети.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Запорожской ГАИ, авария произошла накануне в Приморском районе области на автодороге Тарасовка-Радиоловка.

"Автомобиль ГАЗ-3309 протаранил скутер, который двигался в попутном направлении и вез 7-летнюю девочку и 4-летнего мальчика. В результате ДТП в Приморскую райбольницу были госпитализированы 3 человек: водитель скутера, который в результате аварии получил переломы ребер и ключицы, и детей, получивших сотрясение мозга и многочисленные ушибы и травмы", - сообщили в ГАИ.

По предварительным данным, причиной ДТП стало несоблюдение водителем ГАЗа безопасной дистанции на дороге.

Однозначно причины аварии предстоит установить следствию, которое по данному факту проводится подразделениями УГАИ.

 

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