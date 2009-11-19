Тимошенко поехала на встречу с Путиным

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО отбыла с двухдневной рабочей поездкой в Ялту.

Как передает корреспондент УНИАН, в ходе поездки Ю.ТИМОШЕНКО 19 ноября проведет встречу с премьер-министром России Владимиром ПУТИНЫМ, после чего состоится пятое заседание Комитета по вопросам экономического сотрудничества украинско-российской межгосударственной комиссии под председательством премьер-министров двух стран.

По окончании заседания планируется подписание протокола.

20 ноября в Ялте пройдет заседание глав правительств СНГ.

Перед началом заседания запланированы ряд двухсторонних встреч премьер-министров стран-участниц CНГ.

Кроме того, запланирована встреча премьер-министра Украины с главой правительства Казахстана Каримом МАСИМОВЫМ.

Все мероприятия 19 и 20 ноября будут проходить в Ливадийском дворце.

После заседания глав правительств стран СНГ состоится официальный прием от имени премьер-министра Украины в честь глав делегаций, который пройдет в Ялтинском театре им. Чехова.

В состав украинской делегации входят вице-премьер-министр Украины Григорий НЕМЫРЯ, министр иностранных дел Петр ПОРОШЕНКО, председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Олег ДУБИНА, а также ряд министров правительства Украины.

20 ноября вечером Ю.ТИМОШЕНКО планирует вернуться в Киев.