В Раде подрались бютовец Ляшко и регионал Лукьянов

В президиуме Верховной Рады между депутатом от БЮТ Олегом ЛЯШКО и депутатом от Партии регионов Владиславом ЛУКЬЯНОВЫМ произошла драка.

Как передает корреспондент УНИАН, драка возникла после того как парламент отказался рассматривать два законопроекта, касающиеся внесения изменений в госбюджет на 2009 год, которые заветировал Президент.

В частности, в повестке дня работы ВР первым вопросом стоит рассмотрение Программы социально-экономического развития Украины на 2010 год и проект госбюджета на 2010 год в первом чтении.

“Бютовцы” настаивали, чтобы сразу по рассмотрении этих вопросов депутаты рассмотрели законопроекты о внесении изменений в госбюджет, которые были заветированы Президентом. Один из настоящих документов касается выделения 1 млрд. грн. на преодоление эпидемии гриппа. Председательствующий на заседании первый вице-спикер парламента Александр ЛАВРИНОВИЧ поставил это предложение на голосование, однако его поддержали только 195 народных депутатов. После этого О.ЛЯШКО подбежал к А.ЛАВРИНОВИЧУ и начал требовать, чтобы эти вопросы все же были рассмотрены.

В свою очередь, к О.ЛЯШКО выбежал В.ЛУКЬЯНОВ и начал оттягивать его за галстук. Между депутатами произошла драка, которой пытались помешать несколько депутатов из фракции БЮТ: они подошли к президиуму и разняли О.ЛЯШКО и В.ЛУКЬЯНОВА.

После этого ВР возобновила работу.