Богословская хочет отвязать Украину от доллара

Кандидат на пост Президента Украины Инна БОГОСЛОВСКАЯ считает, что Украине следует отказаться от жесткой привязки к доллару и перейти на принцип «валютной корзины».

Об этом она заявила в комментарии УНИАН.

Кандидат убеждена: «Чтобы курс гривни был прогнозируемым, следует не допустить долларизации экономики». По ее словам, «уже сегодня уровень доллара украинской экономики вырос до 65%, тогда как в 2004 году этот показатель составлял 38%. Вопрос: мы строим украинскую экономику или американскую?».

Как замечает И.БОГОСЛОВСКАЯ, доллар экономики создает колоссальную угрозу для людей, ведь в случае стремительного обесценивания гривни граждане не могут выплачивать кредиты.

«В октябре прошлого года много из тех, кто брал кредиты в банках, оказались обманутыми. Их вынуждали кредитоваться в американской валюте, а затем буквально силой заставляли отдавать залоговое имущество, нанимали коллекторов, угрожали», - говорит политик.

Чтобы защитить людей и сделать курс гривни более прогнозируемым, И.БОГОСЛОВСКАЯ предлагает отказаться от жесткой привязки к доллару и перейти на принцип «валютной корзины».

«Доллар - валюта старой модели мира. И он как единая резервная валюта стал источником опасной инфекции. Именно поэтому курс гривни относительно основных валют будет прогнозируемым, только если Украина будет иметь свою «валютную корзину». В нее должны войти доллар, евро и одна из азиатских валют», - подчеркивает кандидат на пост Президента Украины.