Немецкий эксперт: Украина - это политическое минное поле

В сегодняшнем номере Frankfurter Rundschau опубликовано интервью с Кишором Шридаром, главой киевского бюро института по изучению общественного мнения IFAK.

В Украине политический кризис. К сожалению, признается эксперт, Запад может помочь стране только косвенно. В начале декабря состоится саммит Украина-ЕС, речь на котором пойдет о перспективах более тесного сотрудничества. Известно, что "перспектива улучшения отношений всегда влекла за собой желаемые реформы", отмечает Шридар, однако нельзя утверждать, что Украина стремится в сторону Запада. Крым и Восточная Украина об этом вовсе не мечтают. Поэтому Кишор Шридар настоятельно рекомендует ЕС указать стране такой путь сближения, который убедит любого нового президента из имеющихся 18 кандидатов.

Президентская кампания в стране проходит на фоне эпидемии свиного гриппа, и эти волнения, полагает эксперт, на руку действующему президенту Виктору Ющенко. Согласно опросам, на выборах он может набрать только 6%, поэтому он изо всех сил пытается представить себя спасителем нации.

Сегодняшняя Украина - это "политическое минное поле", говорит Шридар, возвращаясь к теме отношений страны с Евросоюзом. С другой стороны, это рынок с 46-миллионным населением. Для ЕС Украина - это идеальный мост к России. Если же отказать Киеву в сближении с ЕС, это подтолкнет страну к России, предостерегает эксперт, который, впрочем, и без этого уже замечает в Украине авторитарные тенденции.

Инопресса