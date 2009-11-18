Тимошенко назвала ключ к сохранению СНГ

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО убеждена, что для сохранения Содружества Независимых Государств, как полноценного объединения, отношения между странами-участницами СНГ должны строиться на прагматической основе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на брифинге.

«Или вся структура СНГ начнет решать прагматические, четкие вопросы межгосударственных отношений в сфере торговли, энергетики, в других сферах, или эта структура не сможет удержаться. И поэтому я, как премьер-министр, и наше правительство, мы как раз постоянно инициируем вопросы практического и прагматического применения, что дает Украине реальный результат, который можно ощутить в экономике и в торговых балансах», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что в ходе заседания глав правительств СНГ 20 ноября в Ялте планирует провести ряд двухсторонних встреч с премьер-министрами, в том числе Казахстана и Молдовы.

Кроме того, отметила премьер, в ходе заседания планируется рассмотреть 19 документов, касающихся сотрудничества стран-участниц СНГ по борьбе с последствиями экономического кризиса, по сотрудничеству в энергетической и других сферах.