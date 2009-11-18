Саакашвили в Борисполе встречал Черновецкий

В Украину с рабочим визитом прибыл Президент Грузии Михаил СААКАШВИЛИ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, у трапа самолета в аэропорту “Борисполь” его встречали Киевский городской голова Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ, Чрезвычайный и Полномочный посол Грузии в Украине Григол КАТАМАДЗЕ, другие официальные лица.

Отвечая на вопросы журналистов, ожидавших прибытия Президента Грузии, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ сказал: „У нас много общего – у Грузии и Украины. Много связано с Грузией и у меня лично, ведь я провел там немало лет (жена Л.Ч. - уроженка Тбилиси. - Прим.). Поэтому я считаю, что должен быть здесь сегодня и от имени всех киевлян искренне приветствую Президента этой достойной страны”.

По данным пресс-службы грузинского президента, Саакашвили встретится с Президентом Украины Виктором Ющенко, примет участие в бизнес-форуме, где запланировано его выступление, а также примет участие в открытии нового здания посольства Грузии.

Как сообщил, в свою очередь, пресс-секретарь МИД Украины Валерий Джигун, в ходе визита президента Грузии будет подписано межправительственное соглашение о воздушном сообщении.

Посол Украины в Грузии Василий Цибенко накануне заявил, что во время визита Михаила Саакашвили речь пойдет о создании Евроазиатского нефтетранспортного коридора в пределах Каспийско-Черноморско-Балтийского энерготранзитного пространства. Презентация технико-экономического обоснования этого проекта ожидается через два месяца на Энергетическом саммите в Тбилиси.

Эксперт Института внешней политики Дипломатической академии при МИД Александр Палий в интервью "Немецкой волне" сказал, что ждет "довольно стандартного визита без всяких экономических прорывов". Более актуальной для официального Тбилиси эксперт считает проблему поиска союзников в противостоянии с Россией.