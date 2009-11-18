Симоненко: пора прекратить издеваться над армией

Парламентская фракция КПУ не поддержит назначение Юрия ЕХАНУРОВА на должность министра обороны Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам в Кременчуге Полтавской области заявил лидер КПУ Петр СИМОНЕНКО.

Он подчеркнул, что "пора прекратить издеваться над армией и назначать на должности профессионалов".

"Мы не будем поддерживать ЕХАНУРОВА, ведь мы и в прошлый раз голосовали против него за его отставку", - заявил П.СИМОНЕНКО.