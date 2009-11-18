Симоненко: пора прекратить издеваться над армией
20:28, 18 ноября 2009Политика
1243 0
КПУ не поддержит назначение Еханурова
Парламентская фракция КПУ не поддержит назначение Юрия ЕХАНУРОВА на должность министра обороны Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам в Кременчуге Полтавской области заявил лидер КПУ Петр СИМОНЕНКО.
Он подчеркнул, что "пора прекратить издеваться над армией и назначать на должности профессионалов".
"Мы не будем поддерживать ЕХАНУРОВА, ведь мы и в прошлый раз голосовали против него за его отставку", - заявил П.СИМОНЕНКО.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter