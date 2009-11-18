Томенко нашел дырки в представлении на Еханурова

Представление Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в Верховную Раду относительно назначения Юрия ЕХАНУРОВА министром обороны Украины было оформлено ненадлежащим образом.

Об этом заявляет заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО, сообщили УНИАН в его пресс-службе.

По словам вице-спикера, впервые в истории украинского парламента Секретариат Президента так пренебрежительно относится к правовой основе назначения должностных лиц. Он отметил, что глава 33 Регламента Верховной Рады детально расписывает порядок назначения по представлению Президента Украины премьер-министра Украины, министра обороны Украины, министра иностранных дел страны. В частности, в соответствии со статьей 205 регламента, вместе с письменным представлением Президента о назначении министра обороны одновременно подаются такие сведения: об образовании; профессии кандидата; выписка из трудовой книжки о трудовой деятельности; принадлежность к политической партии; автобиография; декларация о доходах и тому подобное.

Н.ТОМЕНКО отметил, что все сведения должны быть собственноручно подписаны кандидатом на должность министра обороны Украины. Статьей Регламента ВР также предусмотрено, что кандидатов на должность министра обороны должен представлять на пленарном заседании парламента Президент.

Вице-спикер подчеркнул, что такое, “мягко говоря, небрежное оформление серьезного документа говорит о том, что это предложение носит политический характер и даже команда Президента не верит в назначение Ю.ЕХАНУРОВА”.

Н.ТОМЕНКО отметил, что это не первый случай небрежного оформления документов. Он напомнил, что недавно Секретариат Президента активно курировал процедуру освобождения Николая МАРТИНЕНКО от должности председателя фракции НУ-НС, документы о чем были дважды поданы в Верховную Раду Украины доверенным лицом В.ЮЩЕНКО и в обоих случаях документы были сфальсифицированы.

«К сожалению, так случилось, что сегодня команда Президента ни процедуру освобождения, ни процедуру назначения не могут оформить по закону», - подчеркнул он.