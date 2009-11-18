Королевская знает, как модернизировать авиазаводы без лишних расходов

Без срочной государственной поддержки авиапромышленная отрасль долго не продержится.

Как сообщили УНИАН в пресс-службы парламентского комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства, такое мнение высказала глава комитета, народный депутат Украины от БЮТ Наталия КОРОЛЕВСКАЯ, комментируя принятие парламентом законопроекта №2515 в поддержку самолетостроения в первом чтении.

Законопроектом предлагается на период с 1 июля 2008 г. до 31 декабря 2012 г. внедрить ряд мероприятий государственной поддержки самолетостроительной промышленности. В частности, предусматривается, что суммы авансовых платежей и предыдущей оплаты по контрактам предприятий самолетостроительной промышленности, полученные от заказчиков продукции (услуг), а также средства в виде кредитов, которые получают предприятия с целью направления на финансирование строительства авиационной техники по контрактам, зачисляются на отдельные счета этих предприятий.

Эти суммы не подлежат принудительному списанию и используются только по целевому назначению в соответствии с контрактными обязательствами предприятий. Авансовые платежи и предыдущей оплаты с целью определения прибыли, которая подлежит налогообложению включаются в состав валовых доходов таких предприятий в том налоговом периоде, в котором осуществляется сдача продукции (услуг) заказчику, а расходы предприятий самолетостроительной промышленности, осуществленные ими за счет авансовых платежей и предыдущей оплаты в соответствии с их целевым назначением, включаются в состав валовых расходов в налоговом периоде, на который приходится дата увеличения валовых доходов на сумму отмеченных платежей.

На период с 1 июля 2008 г. до 31 декабря 2012 г. вводится государственная финансовая поддержка строительства самолетов и реконструкции основных производственных фондов предприятий отрасли через механизм частичной компенсации ставки по кредитам комбанков. Средства на осуществление поддержки отрасли ежегодно предусматриваются в законе о государственном бюджете.

«Украинская авиационная промышленность имеет значительный производственный потенциал не только на внутреннем, но и на международном рынке – мы входим в десятку мировых производителей самолетов. Вместе с тем одно рабочее место в авиастроительной отрасли создает 12 рабочих мест в машиностроительных отраслях, обеспечивая, таким образом, занятость 70 тысяч украинцев», - отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ. Однако, по ее словам, все более очевидным становится тот факт, что без серьезной модернизации, без срочной государственной поддержки отрасль долго не продержится.

С целью помочь отрасли самолетостроения на базе комитета промполитики и профильного комитета была создана рабочая группа, которая и разработала антикризисный законопроект в поддержку самолетостроения. По словам Н.КОРОЛЕВСКОЙ, законопроект не предусматривает дополнительных затрат, в то время как его введение повысит поступления в бюджет в 2,5 раза. Она считает, что предлагаемые проектом изменения создадут благоприятные условия для эффективного использования производственного, научно-технического потенциала и повышения экспортных возможностей отечественного самолетостроения. «Это позволит модернизировать авиационные предприятия, а также увеличить объемы производства и экспорта конкурентоспособных на мировом рынке отечественных самолетов, двигателей и авиационного оборудования», - отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.