О том, что Украина не в состоянии платить, Путин сообщит вовремя

Россия проинформирует Словакию в случае «несостоятельности Украины» платить за российский газ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства РФ, об этом премьер-министр Словакии Роберт ФИЦО сообщил по итогам переговоров с премьер-министром России Владимиром ПУТИНЫМ.

«Большую часть нашего общего диалога мы посвятили вопросам поставки газа и нефти Словацкой Республике. Словацкая Республика и словацкое правительство считают Российскую Федерацию надежным поставщиком этих энергоносителей в нашу страну. Поэтому я с большим интересом выслушал сегодня информацию о ситуации, которая может ожидать нас в будущем - это неспособность Украины платить за российский газ», - сказал Р.ФИЦО.

«Мы договорились с господином председателем правительства (РФ) о том, что, если такая ситуация и настанет, то нас вовремя будут информировать об этом. Этот вопрос будет темой наших переговоров и с представителями «Газпрома», - добавил он.

Он сообщил, что согласно договорам в Словацкую Республику будет поставлено 6,5 млн. кубических метров газа.

«Конечно, стратегический интерес Словацкой Республики - реализовать до последней точки данное соглашение», - подчеркнул он.

Кроме этого, Р.ФИЦО сообщил, что РФ и Словакия приняли решение, которое устраняет преграды для создания совместного предприятия между «Газпромом» и словацкими фирмами. «Это предприятие занималось бы вопросами поставки газа для потребителей и словацких предприятий, а также вопросами, связанными с установкой оборудования и эксплуатацией газохранилищ. Всегда самое сложное таится в деталях. Поэтому мы будем ждать результатов работы рабочих комиссий и по этим результатам будем принимать решение», - сказал он.

В свою очередь, В.ПУТИН отметил, что энергетика - это одна из традиционных сфер сотрудничества РФ и Словакии .

«Словакия - одно из ключевых и, подчеркну, надежных звеньев в системе транзита российских энергоносителей потребителям в Европе», - подчеркнул В.ПУТИН.