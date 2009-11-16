Гриценко дает 100%, что его комитет не поддержит Еханурова

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО заявляет, что члены профильного парламентского комитета «стопроцентно» не поддержат кандидатуру Юрия ЕХАНУРОВА на должность министра обороны, если ее предложит Президент Украины.

Об этом А.ГРИЦЕНКО заявил в интервью агентству УНИАН.

«Я думаю, что это заявление Президента о внесении кандидатуры ЕХАНУРОВА в парламент является свидетельством безответственности верховного главнокомандующего за состояние Вооруженных Сил Украины», - сказал А.ГРИЦЕНКО.

По его убеждению, «ЕХАНУРОВ по своим профессиональным и моральным качествам не может занимать этот пост».

«Наш комитет стопроцентно не поддержит эту кандидатуру. Я бы не советовал Президенту вносить кандидатуру ЕХАНУРОВА и не проявлять свое негативное отношение к армии таким образом», - отметил А.ГРИЦЕНКО и добавил: «нельзя играться с армией, потому что это очень важный государственный институт».

«И очень досадно, что Президент на пятом году своей каденции этого так и не понял», - подытожил А.ГРИЦЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сообщил о намерении внести в ВР кандидатуру Ю.ЕХАНУРОВА на должность министра обороны Украины.