Литвин объяснил, почему ВР не захочет «шифроваться» с армией

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что парламент не согласится рассматривать в закрытом режиме вопросы финансирования армии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции, комментируя соответствующую инициативу председателя Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолия ГРИЦЕНКО.

По словам В.ЛИТВИНА, это предложение “не имеет поддержки в Верховной Раде Украины в связи, вы понимаете, какими процессами происходящими, а также в связи с тем, что у нас уже нечего закрывать”. “Всем и так известно о трудном положении Министерства обороны Украины”, - добавил он.

В.ЛИТВИН сообщил, что сегодня будет подготовлено обращение к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО о его участии в работе Верховной Рады во время заслушивания отчета Кабинета министров о финансировании армии в этом году и о финансировании, предусмотренного в проекте госбюджета на 2010 год.