Регионалы снова угрожают Тимошенко отставкой
12:14, 16 ноября 2009Политика
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Ефремов предупредил коллег
|Александр ЕФРЕМОВ
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.
По словам А.ЕФРЕМОВА, в связи с невыполнением правительством закона о повышении социальных стандартов, 11 млн. наиболее незащищенных слоев населения не получают предусмотренные повышенные выплаты.
Как сказал А.ЕФРЕМОВ, в том случае, если правительство будет блокировать выполнение закона о повышения социальных стандартов, «фракция Партии регионов вынуждена будет выйти с проектом постановления об отставке правительства Украины».
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