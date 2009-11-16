Регионалы снова угрожают Тимошенко отставкой

Первый заместитель председателя Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ не исключает, что фракция Партии регионов будет инициировать отставку правительства Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

По словам А.ЕФРЕМОВА, в связи с невыполнением правительством закона о повышении социальных стандартов, 11 млн. наиболее незащищенных слоев населения не получают предусмотренные повышенные выплаты.

Как сказал А.ЕФРЕМОВ, в том случае, если правительство будет блокировать выполнение закона о повышения социальных стандартов, «фракция Партии регионов вынуждена будет выйти с проектом постановления об отставке правительства Украины».